Создание крупного поискового сайта

$1000
Сайты «под ключ»Завершен3 заявки183 просмотра
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16 лет назад
sergey2121
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
16 лет назад
$1000
Выполненную и достаточно сложную работу этого профессионала охарактеризую так: мужик сказал - мужик сделал!
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