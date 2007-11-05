Биржа контента

Здравствуйте!

Необходимо разработать портал аналог www.textsale.ru .

Посмотрите внимательно на www.textsale.ru , мне не нужна его копия, мне нужно чтобы у моего портала был тот же функционал.

Коротко, портал должен содержать следующие подсистемы:

1. Система управления контентом (новости системы, публикации пользователей, размещение заказов на контент).

2. Система продажи контента, внутренняя платежная система (ввод и вывод денег через Webmoney).

3. Система обмена сообщениями между пользователями.

4. Поиск.

5. Форум (форум должен быть в дизайне сайта, частью сайта, как на этом портале).

Прежде, чем написать ответ прочитайте, пожалуйста, мои просьбы к Вам.

1. У меня нет т.з. и я не собираюсь его составлять, потому что его должны сделать Вы. Я плачу за это деньги.

2. Пожалуйста, не пишите пустые фразы типа: Обращайтесь, сделаем! без указания цены и сроков.

3. Пишите, пожалуйста, РЕАЛЬНУЮ цену и РЕАЛЬНЫЕ сроки! Если Вы не можете оценить объем предстоящих работ, то не нужно тратить мое и Ваше время. Бюджет проекта будет определен один раз и НЕ будет меняться.

4. Пишите, пожалуйста, свои предложения ниже. Не надо писать в личку.

5. Укажите, пожалуйста, в теле предложения ссылки на Ваше портфолио и резюме.

6. Технологии реализации: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript.

Спасибо.