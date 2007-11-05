Биржа контента

Требуется скрипт инвестиционного фонда или подобного (если есть в наличии). В принципе, указанный скрипт полностью устраивает. Или разработать... Главное: инвесторы перечисляют денежные средства в фонд (покупают долю в фонде). Фонд еженедельно/ежемесячно выплачивает прибыль ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо разработать портал аналог www.textsale.ru .
Посмотрите внимательно на www.textsale.ru , мне не нужна его копия, мне нужно чтобы у моего портала был тот же функционал.
Коротко, портал должен содержать следующие подсистемы:
1. Система управления контентом (новости системы, публикации пользователей, размещение заказов на контент).
2. Система продажи контента, внутренняя платежная система (ввод и вывод денег через Webmoney).
3. Система обмена сообщениями между пользователями.
4. Поиск.
5. Форум (форум должен быть в дизайне сайта, частью сайта, как на этом портале).
Прежде, чем написать ответ прочитайте, пожалуйста, мои просьбы к Вам.
1. У меня нет т.з. и я не собираюсь его составлять, потому что его должны сделать Вы. Я плачу за это деньги.
2. Пожалуйста, не пишите пустые фразы типа: Обращайтесь, сделаем! без указания цены и сроков.
3. Пишите, пожалуйста, РЕАЛЬНУЮ цену и РЕАЛЬНЫЕ сроки! Если Вы не можете оценить объем предстоящих работ, то не нужно тратить мое и Ваше время. Бюджет проекта будет определен один раз и НЕ будет меняться.
4. Пишите, пожалуйста, свои предложения ниже. Не надо писать в личку.
5. Укажите, пожалуйста, в теле предложения ссылки на Ваше портфолио и резюме.
6. Технологии реализации: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript.
Спасибо.
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