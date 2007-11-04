Разработка музыкального сайта

Господа, прошу оценить, сколько будет стоить разработка сайта, копии в плане функционала ru.noomus.com/. Интересует стоимость и время.

Отдельно прошу дизайнеров оценить стоимость и время разработки дизайна.

Так же нужно оценить стоимость SEO оптимизации данного проекта.

В бюджетах мы не стеснены, и интересует в первую очередь сочетание скорость + качество.

Спасибо.