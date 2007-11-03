Сайт объявлений по аренде недвижимости

Должен быть создан веб-сервис, на котором пользователи смогут размещать предложения по аренде недвижимости. Основная функциональная часть - размещение и модерирование объявлений + поиск по данной базе.

Платформа PHP5 + MySQL.

Нужен специалист, который использует объектно-ориентированный подход в программировании и использует Zend Framework либо аналогичные фреймворки.

Предложения от кандидатов, имеющих опыт разработки по данной тематике, буду рассматриваться в первую очередь.

Пожалуйста, оставляйте на данной странице несколько ссылок на выполненные Вами работы.

Кандидатам дополнительно будут высланы подробное функциональное задание и дизайн заглавной страницы.

Предпочтительная форма оплаты - нал.