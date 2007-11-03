Сайт объявлений по аренде недвижимости

Нужно создать сервис по раскрутке сайта с помощью вирусного маркетинка, с одноуровневой партнерской программой + простой дизайн. Кроме основной части сервиса нужно будет создать доску объявлений, каталог сайтов, каталог статей. Создание всего сервиса будет идти ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Должен быть создан веб-сервис, на котором пользователи смогут размещать предложения по аренде недвижимости. Основная функциональная часть - размещение и модерирование объявлений + поиск по данной базе.
Платформа PHP5 + MySQL.
Нужен специалист, который использует объектно-ориентированный подход в программировании и использует Zend Framework либо аналогичные фреймворки.
Предложения от кандидатов, имеющих опыт разработки по данной тематике, буду рассматриваться в первую очередь.
Пожалуйста, оставляйте на данной странице несколько ссылок на выполненные Вами работы.
Кандидатам дополнительно будут высланы подробное функциональное задание и дизайн заглавной страницы.
Предпочтительная форма оплаты - нал.
- Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
Форум, интернет-магазин, знакомства, анкеты девушек и т.д.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать несколько скриптов, с помощью которых бы происходил авто-обмен платных SMS на WM возможно с помощью сервиса smszamok.ru или другого сервиса, а так-же изготовление сайта на котром это будет работать.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
нужно интернет казино типа www.money-give.com ненарушающее законы по запрету казино!Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть движек интим услуг на php (www.vippodium.ru) , его надо переработать до примера www.viprest.ru Дизайн который имеется новый , нужно будет приделать к новому сайте. Короче говоря - есть основа готовая, надо ее переписать под другую тему. Цена ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2000
Необходимо создать промо-сайт для направления "тюнинг". Основные требования к исполнителю: - Чёткое понимание задачи поставленной заказчиком - Наличие готовых Flash-проектов - Наличие проектов с использованием СОБСТВЕННОЙ CMS - Знание современных и новых стилей web-дизайна - Документирование проекта (от брифа до ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Основные требования: Програмная часть должна состоять из следующих условных модулей: - Новости: Полное администрирование вывода - Галерея: Установленный формат отображения графических данных (в т.ч. Flash, *.avi, *.mov), с возможностью разграничения изображения для различных форматов файлов. Импорт через ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт сайта знакомств необычного, вот примерная легенда 1) на первой странице несколько фото- типа Жених недели, невеста недели (в каждом рейтинге до 10 фото) 2) юзеры выбирают кого-то и высылают заявку (на мыло жениху или невесте, ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен сайт с функционалом наподобие smotri.ru загрузка роликов, просмотр, вещание онлайн Можно упростить или усложнить Жду предложений Проект малобюджетный))Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо доработать шаблон для joomla (верстка есть), остается только исправить косяки и настроить все на сервере. Сайт включает в себя интернет магазин (модуль от виртулмаркта). Результатом должно быть настроенный на сервере сайт (одетый в предоставленный ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад