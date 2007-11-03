Сайт обмена смс на wm

Интересует создание сайта под ключ - биржи ссылок по функциям аналог сапе. Основные блоки: Биржа ссылок, партнерка, форум ТЗ к сожалению нет, сможем сделать вместе с исполнителем, но технически и функционально аналог биржы sape.ru Укажите цену и сроки ...
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Необходимо создать несколько скриптов, с помощью которых бы происходил авто-обмен платных SMS на WM возможно с помощью сервиса smszamok.ru или другого сервиса, а так-же изготовление сайта на котром это будет работать.
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