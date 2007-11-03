Креативный промо-сайт Автосервиса

Интересует создание сайта под ключ - биржи ссылок по функциям аналог сапе. Основные блоки: Биржа ссылок, партнерка, форум ТЗ к сожалению нет, сможем сделать вместе с исполнителем, но технически и функционально аналог биржы sape.ru Укажите цену и сроки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать промо-сайт для направления "тюнинг".
Основные требования к исполнителю:
- Чёткое понимание задачи поставленной заказчиком
- Наличие готовых Flash-проектов
- Наличие проектов с использованием СОБСТВЕННОЙ CMS
- Знание современных и новых стилей web-дизайна
- Документирование проекта (от брифа до пост-инсталяционной документации)
- Опыт работы с брэндами
- Знание автомобильной тематики в дизайне
Основные требовния к проекту:
- Подготовка полного пакета документации
- УНИКАЛЬНОСТЬ СТИЛЯ на основе шаблонов представленных (см. ниже)
- Интуитивно понятная админ часть CMS
- Наполнение информационного Flash-контента с помощью админ-средств CMS
- Модульность и масштабируемость
- Юзабилити
- Аргументирование стоимости и регламента работ по созданию проекта
Коментарии.
Проект должен смотреться очень дорого. Например как, тюнинг автомобилей ручной работы, таких как Бэнтли, Астон Мартин, Ферари и т.д. - это марки, которые изначально представляют рынку свои продукты выполненные идеально, но мастера тюнинга дополняют эти автомобили элементами, которые не учли "маэстро" авто-изящества. В проекте должны сочитаться контуры и объекты реальных фигур, н ос эффектами хрома
Регламент рассмотрения предложений.
Предложения будут рассматриваться только от кандидатов, которые полностью соответствуют указанным требованиям к кандидатам. Предложение должно быть в виде коментириев к поставленным требованиям как к кандидату, так и к проекту вообщем. Так же, привествуется формирование описания общей картины проекта, путём коментирование шаблонов и собственных дополнений.
Не писать шаблонами, а так же отправлять ссылки на Ваши выполненные работы, которые не попадают под требуемые критерии проекта - все Ваши выполненные работы, которые Вы отправляете должны коментироваться, каким образом они попадают под требования к кандидату для выполнения проекта.
Сроки и оплата.
Должны полностью аргументироваться кандидатом. Проект относится к высокооплачиваемым.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Я ищу ответственного человека, для разработки совместного проекта - платная SMS рассылка. Изначально не планировалось разделять этот проект с кем либо, но из-за не хватки времени приходится искать партнера. От вас нужно: 1. Знание PHP, MySQL. ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Основные требования: Програмная часть должна состоять из следующих условных модулей: - Новости: Полное администрирование вывода - Галерея: Установленный формат отображения графических данных (в т.ч. Flash, *.avi, *.mov), с возможностью разграничения изображения для различных форматов файлов. Импорт через ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт сайта знакомств необычного, вот примерная легенда 1) на первой странице несколько фото- типа Жених недели, невеста недели (в каждом рейтинге до 10 фото) 2) юзеры выбирают кого-то и высылают заявку (на мыло жениху или невесте, ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен сайт с функционалом наподобие smotri.ru загрузка роликов, просмотр, вещание онлайн Можно упростить или усложнить Жду предложений Проект малобюджетный))Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо доработать шаблон для joomla (верстка есть), остается только исправить косяки и настроить все на сервере. Сайт включает в себя интернет магазин (модуль от виртулмаркта). Результатом должно быть настроенный на сервере сайт (одетый в предоставленный ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо сделать интернет магазин на любом движке (можно даже Shop Script) и красивый дизайн по продаже мобильных телефонов. Прямые поставки из Германии. После создания нужно раскрутить данное создание и привлечь покупателей. Оплата: % от продажи (обговаривается ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $400
Сайт под ключ. На сайте будет присутствовать: фото, объявления, энциклопедия (статьи, новости), подписка на новости. Дизайн, нечто похожее на relax.by Стандартный дизайн (3-х блочный) не подходитСайты «под ключ»29 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
нужна хорошая графикаСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт16 лет назад
Разработка WEB сайта. Необходимо разработать WEB сайт, аналогичный www.ayomusic.com Сайт должен содержать меню: 1.) Home 2.) Biography 3.) News 4.) Music 5.) Concert 6.) Gallery 7.) My Space 8.) Forum 9.) Store В ответе укажите срок разработки и ориентировочную стоимость.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт16 лет назад