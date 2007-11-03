Креативный промо-сайт Автосервиса

$2000
Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок350 просмотров
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Необходимо создать промо-сайт для направления "тюнинг".

Основные требования к исполнителю:

- Чёткое понимание задачи поставленной заказчиком

- Наличие готовых Flash-проектов

- Наличие проектов с использованием СОБСТВЕННОЙ CMS

- Знание современных и новых стилей web-дизайна

- Документирование проекта (от брифа до пост-инсталяционной документации)

- Опыт работы с брэндами

- Знание автомобильной тематики в дизайне

Основные требовния к проекту:

- Подготовка полного пакета документации

- УНИКАЛЬНОСТЬ СТИЛЯ на основе шаблонов представленных (см. ниже)

- Интуитивно понятная админ часть CMS

- Наполнение информационного Flash-контента с помощью админ-средств CMS

- Модульность и масштабируемость

- Юзабилити

- Аргументирование стоимости и регламента работ по созданию проекта

Коментарии.

Проект должен смотреться очень дорого. Например как, тюнинг автомобилей ручной работы, таких как Бэнтли, Астон Мартин, Ферари и т.д. - это марки, которые изначально представляют рынку свои продукты выполненные идеально, но мастера тюнинга дополняют эти автомобили элементами, которые не учли "маэстро" авто-изящества. В проекте должны сочитаться контуры и объекты реальных фигур, н ос эффектами хрома

Регламент рассмотрения предложений.

Предложения будут рассматриваться только от кандидатов, которые полностью соответствуют указанным требованиям к кандидатам. Предложение должно быть в виде коментириев к поставленным требованиям как к кандидату, так и к проекту вообщем. Так же, привествуется формирование описания общей картины проекта, путём коментирование шаблонов и собственных дополнений.

Не писать шаблонами, а так же отправлять ссылки на Ваши выполненные работы, которые не попадают под требуемые критерии проекта - все Ваши выполненные работы, которые Вы отправляете должны коментироваться, каким образом они попадают под требования к кандидату для выполнения проекта.

Сроки и оплата.

Должны полностью аргументироваться кандидатом. Проект относится к высокооплачиваемым.

16 лет назад
Anna26
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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