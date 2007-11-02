Сайт знакомств

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок163 просмотра
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Нужен скрипт сайта знакомств необычного, вот примерная легенда

1) на первой странице несколько фото- типа Жених недели, невеста недели (в каждом рейтинге до 10 фото)

2) юзеры выбирают кого-то и высылают заявку (на мыло жениху или невесте, копия заявки остается на сайте, мыло не видно никому)

3) Например на фото САША,

под каждым фото видно следующее- голосование за фото, список юзеров, которые подали заявку(выбрали) это фото, список заявитетелей идет по убыванию рейтинга Рейтинг выводится из следующих данных- оценка друга Саши, оценка родителей, оценка коллег,

и т д примерно 5-6 оценок (Если у Саши нет коллег, этот вид оценки неактивен, список оценщиков выбирает САША перед заливкой фото в рейтинг)

4) таким образом получается следующее- фото- оценка за фото- список заявителей- оценки заявителям, и т д)))

сделать так, чтобы после каждой недели рейтинги аннулировались и всю следующйю неделю вместе с новым "Женихом" показывалась предыдущая пара (пара создается из самого жениха(невесты)+выигравший юзер по рейтингу (из числа заявителей)-)

Сайт надо сделать так, чтобы интегрировать биллинговые системы- оплаты смс-кой и рупей(веьмани)+интегрировать партнерскую программу

Пожалуйста, не предлагайте высокобюджетных проектов, все делается пока на энтузиазме, оплачивается кровно заработанными денежками))) (поплакался типа)

ВСЕ.

16 лет назад
Vazgen111
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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