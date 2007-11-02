Сайт знакомств

Сайт - где люди могли бы играть друг с другом в покер. Полный аналог - www.livegames.ru , но с одной игрой, так же нужна возможность в дальнейшем подключения еще игр. У кого есть опыт работы с покером, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт сайта знакомств необычного, вот примерная легенда
1) на первой странице несколько фото- типа Жених недели, невеста недели (в каждом рейтинге до 10 фото)
2) юзеры выбирают кого-то и высылают заявку (на мыло жениху или невесте, копия заявки остается на сайте, мыло не видно никому)
3) Например на фото САША,
под каждым фото видно следующее- голосование за фото, список юзеров, которые подали заявку(выбрали) это фото, список заявитетелей идет по убыванию рейтинга Рейтинг выводится из следующих данных- оценка друга Саши, оценка родителей, оценка коллег,
и т д примерно 5-6 оценок (Если у Саши нет коллег, этот вид оценки неактивен, список оценщиков выбирает САША перед заливкой фото в рейтинг)
4) таким образом получается следующее- фото- оценка за фото- список заявителей- оценки заявителям, и т д)))
сделать так, чтобы после каждой недели рейтинги аннулировались и всю следующйю неделю вместе с новым "Женихом" показывалась предыдущая пара (пара создается из самого жениха(невесты)+выигравший юзер по рейтингу (из числа заявителей)-)
Сайт надо сделать так, чтобы интегрировать биллинговые системы- оплаты смс-кой и рупей(веьмани)+интегрировать партнерскую программу
Пожалуйста, не предлагайте высокобюджетных проектов, все делается пока на энтузиазме, оплачивается кровно заработанными денежками))) (поплакался типа)
ВСЕ.
- Похожие заказы
- $5000Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Интересует создание сайта под ключ - биржи ссылок по функциям аналог сапе. Основные блоки: Биржа ссылок, партнерка, форум ТЗ к сожалению нет, сможем сделать вместе с исполнителем, но технически и функционально аналог биржы sape.ru Укажите цену и сроки ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Я ищу ответственного человека, для разработки совместного проекта - платная SMS рассылка. Изначально не планировалось разделять этот проект с кем либо, но из-за не хватки времени приходится искать партнера. От вас нужно: 1. Знание PHP, MySQL. ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен сайт с функционалом наподобие smotri.ru загрузка роликов, просмотр, вещание онлайн Можно упростить или усложнить Жду предложений Проект малобюджетный))Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо доработать шаблон для joomla (верстка есть), остается только исправить косяки и настроить все на сервере. Сайт включает в себя интернет магазин (модуль от виртулмаркта). Результатом должно быть настроенный на сервере сайт (одетый в предоставленный ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо сделать интернет магазин на любом движке (можно даже Shop Script) и красивый дизайн по продаже мобильных телефонов. Прямые поставки из Германии. После создания нужно раскрутить данное создание и привлечь покупателей. Оплата: % от продажи (обговаривается ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $400
Сайт под ключ. На сайте будет присутствовать: фото, объявления, энциклопедия (статьи, новости), подписка на новости. Дизайн, нечто похожее на relax.by Стандартный дизайн (3-х блочный) не подходитСайты «под ключ»29 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
нужна хорошая графикаСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт16 лет назад
Разработка WEB сайта. Необходимо разработать WEB сайт, аналогичный www.ayomusic.com Сайт должен содержать меню: 1.) Home 2.) Biography 3.) News 4.) Music 5.) Concert 6.) Gallery 7.) My Space 8.) Forum 9.) Store В ответе укажите срок разработки и ориентировочную стоимость.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется разработка автопорталаСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад