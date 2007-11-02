Сайт игры в покер. Нужен хороший кодер (ява или С)

Сайт - где люди могли бы играть друг с другом в покер.

Полный аналог - www.livegames.ru , но с одной игрой, так же нужна возможность в дальнейшем подключения еще игр.

У кого есть опыт работы с покером, карточными играми, онлайн казино, подключения биллинга

- милости прошу.

Бюджет - 5000$