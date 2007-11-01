Перевод на NetCat или другую CMS Сайт: www.vestadance.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно тебуется создать сайт для строительного журнала!
- Похожие заказы
- $700Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
Интересуют сроки и стоимость!Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Создание сайта представительства по продаже спецтехники. Требования: 1 удобная система управления контентом, 2 красивый, но не перегруженный дизайн, 3 разработка логотипа компании. Сайты схожей тематики www.komatsu.ru; www.chetra.ru; www.deere.com; www.chtz-uraltrac.ru - нужно что то похожее, но ...Сайты «под ключ»63 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $2000
Необходимо создать портал подобный www.3dmir.ru + 1.Оригинальный дизайн(с флеш меню) Верстка 2.Форум(возможность отсылки с форума о новых темах зарегестрированным пользователям), чат. 3.Регистрация(Каждый пользователь имеет свой кабинет, счет (web money,E-gold) и.т.д. 4.Возможность закачки любых файлов 5.Возможность создавать и проводить конкурсы. 6.Возможность установления лимита ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Уважаемые господа. У меня есть желание создать свой сайт знакомств с нуля и под ключ. Стандартный интерфейс,администрирование, анкеты, поиск, расположение банеров и др. В принципе желание создать такой же сайт как и Loveplanet.ru, только с другой целью знакомства без ...Закрыт16 лет назад
- $250
Необходим сайт 8 страниц + полноценный форум. Сайт будет посвящен одному изделию. На страницах будет его фото, описание, видео ролик рекламный короткий, полноценный форум с регистрацией и т.д Хостинг не ...Закрыт16 лет назад
- $500
Создать сайт под ключ для крупной компании на 50-100 станиц с полным описанием товара и его фото. По интересующим вопросам оращаться ICQ 474-596-050. Евгений ВладимировичЗакрыт16 лет назад
- $500
Нам нужен наиболее полный почтовый клиент (календарь,адресная книга и тд.) и желательно возможность изменить дизайн, чтобы когда заходишь на модуль почты создавалось впечатление сайта, который выполнен в одном стиле.Также вопрос: Нам нужна и англоязычная версия сайта, так что ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Описание сайта: Сайт-визитка музыкальной поп-рок группы. Пять молодых девчонок (17-19 лет). Аудитория группы - молодежь 14-20 лет.Шапка сайта анимированный Flash, остальной контент html. Пример хорошего сайта: http://www.debbie-rockt.com/news.php Требования к сайту: - Простота в управлении конечным пользователям - Простое, удобное ...Закрыт16 лет назад
Необходимо перевести сайт http://www.mogilev.biz на NetCat. На выходе должен быть полностью работоспособный сайт с имеющейся сейчас там информацией (около 180 страниц + около 50 страниц рубрик). Если есть возможность сохранить теперешнюю структуру – доп. плюс. ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт16 лет назад