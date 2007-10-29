Перевод сайта на NetCat

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перевести сайт http://www.mogilev.biz на NetCat.

На выходе должен быть полностью работоспособный сайт с имеющейся сейчас там информацией (около 180 страниц + около 50 страниц рубрик).

Если есть возможность сохранить теперешнюю структуру – доп. плюс.

Копия системы имеется, версия Стандарт.

Фразы типа "готовы взяться" или "сделаем в лучшем виде" не рассматриваются.

Объем работы виден, так что жду предложений с указанием цены и сроков выполнения.

16 лет назад
Shav
NaN летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать сайт с нуля

    $1000

    Необходимо создать качественный сайт, посвященный компании Telme(IP телефония). Сайт должен быть оригинальным, не должен быть создан по шаблону. Там должен быть форум, а самое главное надо, чтобы люди могли подключаться под меня как Free Member. ...

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Флэш игра в карты, казино, аналог одного сайта.

    Нужен сайт, по своей функциональности максимально приближенный к http://www.livegames.ru Игр будет Намного меньше. Требуется разрабочтик или группа разработчиков, с большим опытом разработки таких проектов, работы с играми, с опытом подключения биллинговых систем (по СМС, вебмани и др.). От вас: 1. ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание под ключ сайта

    $700

    тема фото и арт. В дальнейшем возможно еще несколько дизайнов за отдельную плату. Также в дальнейшем возможна поддержка и наращивание проэкта. Все продолжения в зависимости от качества работы. Подробности в личке.

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт- информационный сайт визитка

    Требуется информационный сайт - визитка (тетрадка) на страниц 10-15. Произведственное малое предприятие "Центр Графического Дизайна Контур". Предлагайте цены. Требуется только скилет. Наполнение кантентом не требуетя. Сайт должен быть лёгким, смотрибельным и недорогим. Основные разделы: О ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Крупный Web 2.0 проект

    $10000

    Ищем команду удаленных разработчиков для создания портала на PHP. Основой портала служит web 2.0, подробное тз предоставляется после собеседования Необходимы знание: - Zend_Framework, Mysql, jQuery. - SVN – на уровне пользователя. - Документирования кода в стиле: phpDocumentor - Объектно - ориентированное ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка софт-портала

    $250

    Необходимо подобрать дизайн и установить систему управления сайтом для портала, где будут выкладываться программы и прочее, а также его администрировать.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Портал

    $600

    Портал.Средней сложности. Знания програмиста,выше среднего.Только для тех, кто не тянет время, придумывая отговорки. Оставляйте icq и портфолио.

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад