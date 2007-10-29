Перевод сайта на NetCat

Необходимо перевести сайт http://www.mogilev.biz на NetCat.

На выходе должен быть полностью работоспособный сайт с имеющейся сейчас там информацией (около 180 страниц + около 50 страниц рубрик).

Если есть возможность сохранить теперешнюю структуру – доп. плюс.

Копия системы имеется, версия Стандарт.

Фразы типа "готовы взяться" или "сделаем в лучшем виде" не рассматриваются.

Объем работы виден, так что жду предложений с указанием цены и сроков выполнения.