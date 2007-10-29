Сайт- информационный сайт визитка

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок149 просмотров
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Требуется информационный сайт - визитка (тетрадка) на страниц 10-15. Произведственное малое предприятие "Центр Графического Дизайна Контур". Предлагайте цены. Требуется только скилет. Наполнение кантентом не требуетя. Сайт должен быть лёгким, смотрибельным и недорогим. Основные разделы: О фирие. Продукция. Руководаство. Производство. Контакты. Портфолио. Новое. Наши клиенты.

Фирменный стиль (Фрагменты) прилагается.

16 лет назад
burdinng
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vvvizard
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$120
6 дней
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