Нужен сайт-портфолио фотографа.

Nado razrabotat` web-dvizok dlja u4eta traffika, prohodjas4ego 4erez nego(tipa TDS), ustanovit` ego na server i v6polnjat` ego podderzku. Trebovanija: 1. Minimalnaja nagruzka na server. 2. B6strota ispolnenija scriptov kak na servere tak i na mashine klienta.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Мне нужен сайт-портфолио для моих фотографий на флеше.
Требования следующие.
1. Создание и управление.
Я НЕ флэш-вэб программист, и поэтому мне нужен понятный и доступный интерфейс-программа, при помощи которой я могу спокойно и быстро обновлять фотографии и информацию на своем сайте.
Поэтому система создания и управления должна быть сделана наподобие Flashpalette-программ: http://www.flashpalette.com/main.html
Такой функционал меня практически полностью устраивает, и я научился создавать флеш-сайт по данной проге за 10 минут. Я бы и купил там одно из портфолио, но конечные сайты получаются не совсем то, чего хочется. Хотя - если не найду нормальных исполнителей моих задумок - то куплю там.
Разумеется, специалисты могут предложить и другие варианты, которые будут даже поинтереснее в управлении - я с готовностью их рассмотрю.
Так же важная часть - поле ввода ключевых слов для поисковых систем. Ну, кто заинтересуется, то скачает с этого сайта прогу и пошаманит с ней 5 минут - поймет, что мне требуется.
2. Дизайн.
За основу можно взять шаблон от монстров: http://www.templatemonster.com/flash-templates/15841.html (я много рассматривал разных типов - этот мне понравился больше всех). Если необходимо - могу купить этот шаблон.
Но и он тоже требует доработки.
Кратко о нужных дополнениях и изменениях:
- добавить шапку фотографа и менюшки на стартовой странице,
- изменить там же флеш выпадающих категорий по принципу основной галереи,
- поменять местами менюшки на самом сайте (должно быть в управляющей программе),
- изменить способ просмотра фотографий (добавить стрелочки "вперед-назад", "вверх-вниз", там сейчас по скролингу и клику),
- добавить возможность просмотра фото в режиме слайдшоу в галерее,
- добавить увеличение выбранной фотографии в галерее,
- изменить анимацию смены фотографий.
Возможно, в процессе будут еще какие-либо пожелания, но основные мысли я изложил.
Если же есть подобные, но другие наработки (я не говорю, что выбрал идеальный вариант - этот приемлемый, но готов рассматривать другие, лучшие на Ваш взляд). Главное - чтобы управление было понятным и с неменьшим функционалом, чем приведенный выше и дизайн был интересен, на уровне оговоренного от монстров.
Интересует качество, срок и непотолочная цена.
По способам оплаты - индивидуально. Могу производить по разным каналам - от Visa до перевода (интернет-кошельки пока что не открывал, но тоже не вижу проблем).
Upd.
Уважаемые дамы и господа!
Я не просто так от нечего делать подробно изложил свои основные требования к сайту.
Я не гонюсь за количеством соискателей.
Я ожидаю, что человек, который собирается предложить мне свои услуги, потратит 15 минут своего времени на ознакомление того, что мне нужно, реально взвесит свои силы, решит, может ли он такое выполнить - и уже потом выйдет на связь с контретными предложениями и вопросами.
"...Необходимы дополнительные сведенья..." - отпишитесь, какие именно!
"...разработка сайта на Flash с возможностью редактирования сайта в XML технологии без подключения админ панели..." - я же четко написал, что именно в вопросе администрирования мне нужно. Я не умею работать с xml и не вижу нужды учиться этому - у меня другие желания и потребности.
"...опыт в создании сайтов на основе cms движков..." - ну откуда я знаю, что такое cms? Я же не рассказываю вам, что такое апетура, длинные выдержки, светосила, фокусные расстояния, экспозиция и композиция? У каждого свои задачи - поэтому просьба - говорите со мной на простом языке.
Давайте серьезно подходить к поставленному вопросу.
Если есть конкретика - с готовностью иду на контакт. Если стандартная отписка, мол, "я могу, а что - догадывайтесь сами, поищите где-то на моих портфолио" - извините, но я не буду тратить свое время на такие предложения. И Вы цените свое - смысла от "спамового" подхода не будет. Вы хоть имя потенциального заказчика посмотрите..))
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт16 лет назад
нужно сделать портал на подобии geometria.ruСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужен сайт кдрового агентства с админкой, предпочтение тем у кого есть готовые проекты схожей тематикиСайты «под ключ»25 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим сайт на подобие wmmail.ru и seven-super.comСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется: Программер (написание движка для сайта + модули) Дизайнер (создание дизайна сайта + стиль) Все кто примут непосредственное участие в проекте будут его правообладателями. Проект выгодный и приносит доход. Думаю будет иметь большую популярность и ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для рекламного агентства (г. Киев) нужно создать позитивный сайт с системой управления, без флеш-анимации. Агентство специализируется на печатной рекламе. Хочется иметь современный, легкий, быстрый сайт, отражающий слоган: "Работа в радость!", который будет наполняться и поддерживаться ...Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо создание Интернет Магазина по продаже игровых CD. Стандартный функционал(удобный каталог, поиск, оформление заказа) плюс партнерская программа и ЧПУ. Легкий дизайн. Не флудим пожалуйста в приват, icq и email.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Студия дизайна и визуализации "Северная Венеция" ищет креативного разработчика сайтов. Свое портфолио присылать на [email protected]Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
1.Торговая компания. Торговля товарами для пикника. Заставка должна нести смысл тепла семейного уикенда и встречи друзей.(если это можно совместить).Желательно яркие краски природы и можно загородного дома. Пример-сайт www.grillkoff.ru. Система управления должна быть наподобее как на сайте http://drev-ugol.ru/Также нравится сайт ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужен полностью рабочий, приятный, креативный, заманчивый сайт знакомств. Работа разбивается поэтапно: 1) Дизайн 2) Весртка 3) Интеграция и настройка cms Сроки не жмут, но и не резиновые. В личку не писать, буду сразу удалять тех кто в личку пишит. Кто мне ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад