Нужен сайт-портфолио фотографа.

Здравствуйте!

Мне нужен сайт-портфолио для моих фотографий на флеше.

Требования следующие.

1. Создание и управление.

Я НЕ флэш-вэб программист, и поэтому мне нужен понятный и доступный интерфейс-программа, при помощи которой я могу спокойно и быстро обновлять фотографии и информацию на своем сайте.

Поэтому система создания и управления должна быть сделана наподобие Flashpalette-программ: http://www.flashpalette.com/main.html

Такой функционал меня практически полностью устраивает, и я научился создавать флеш-сайт по данной проге за 10 минут. Я бы и купил там одно из портфолио, но конечные сайты получаются не совсем то, чего хочется. Хотя - если не найду нормальных исполнителей моих задумок - то куплю там.

Разумеется, специалисты могут предложить и другие варианты, которые будут даже поинтереснее в управлении - я с готовностью их рассмотрю.

Так же важная часть - поле ввода ключевых слов для поисковых систем. Ну, кто заинтересуется, то скачает с этого сайта прогу и пошаманит с ней 5 минут - поймет, что мне требуется.

2. Дизайн.

За основу можно взять шаблон от монстров: http://www.templatemonster.com/flash-templates/15841.html (я много рассматривал разных типов - этот мне понравился больше всех). Если необходимо - могу купить этот шаблон.

Но и он тоже требует доработки.

Кратко о нужных дополнениях и изменениях:

- добавить шапку фотографа и менюшки на стартовой странице,

- изменить там же флеш выпадающих категорий по принципу основной галереи,

- поменять местами менюшки на самом сайте (должно быть в управляющей программе),

- изменить способ просмотра фотографий (добавить стрелочки "вперед-назад", "вверх-вниз", там сейчас по скролингу и клику),

- добавить возможность просмотра фото в режиме слайдшоу в галерее,

- добавить увеличение выбранной фотографии в галерее,

- изменить анимацию смены фотографий.

Возможно, в процессе будут еще какие-либо пожелания, но основные мысли я изложил.

Если же есть подобные, но другие наработки (я не говорю, что выбрал идеальный вариант - этот приемлемый, но готов рассматривать другие, лучшие на Ваш взляд). Главное - чтобы управление было понятным и с неменьшим функционалом, чем приведенный выше и дизайн был интересен, на уровне оговоренного от монстров.

Интересует качество, срок и непотолочная цена.

По способам оплаты - индивидуально. Могу производить по разным каналам - от Visa до перевода (интернет-кошельки пока что не открывал, но тоже не вижу проблем).

Upd.

Уважаемые дамы и господа!

Я не просто так от нечего делать подробно изложил свои основные требования к сайту.

Я не гонюсь за количеством соискателей.

Я ожидаю, что человек, который собирается предложить мне свои услуги, потратит 15 минут своего времени на ознакомление того, что мне нужно, реально взвесит свои силы, решит, может ли он такое выполнить - и уже потом выйдет на связь с контретными предложениями и вопросами.

"...Необходимы дополнительные сведенья..." - отпишитесь, какие именно!

"...разработка сайта на Flash с возможностью редактирования сайта в XML технологии без подключения админ панели..." - я же четко написал, что именно в вопросе администрирования мне нужно. Я не умею работать с xml и не вижу нужды учиться этому - у меня другие желания и потребности.

"...опыт в создании сайтов на основе cms движков..." - ну откуда я знаю, что такое cms? Я же не рассказываю вам, что такое апетура, длинные выдержки, светосила, фокусные расстояния, экспозиция и композиция? У каждого свои задачи - поэтому просьба - говорите со мной на простом языке.

Давайте серьезно подходить к поставленному вопросу.

Если есть конкретика - с готовностью иду на контакт. Если стандартная отписка, мол, "я могу, а что - догадывайтесь сами, поищите где-то на моих портфолио" - извините, но я не буду тратить свое время на такие предложения. И Вы цените свое - смысла от "спамового" подхода не будет. Вы хоть имя потенциального заказчика посмотрите..))