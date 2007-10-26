Интернет Магазин по продаже CD

Требуется создание сайта, накапливающего определенные виды статистических данных с последующей обработкой и выдачей отчетов (графических и цифровых). Работа и сбор данных - в он-лайн и оффлайн режимах, т.е. потребуется написание некоего клиента для PC/Pocket ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создание Интернет Магазина по продаже игровых CD.
Стандартный функционал(удобный каталог, поиск, оформление заказа) плюс партнерская программа и ЧПУ.
Легкий дизайн.
Не флудим пожалуйста в приват, icq и email.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется: Программер (написание движка для сайта + модули) Дизайнер (создание дизайна сайта + стиль) Все кто примут непосредственное участие в проекте будут его правообладателями. Проект выгодный и приносит доход. Думаю будет иметь большую популярность и ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Студия дизайна и визуализации "Северная Венеция" ищет креативного разработчика сайтов. Свое портфолио присылать на [email protected]Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
1.Торговая компания. Торговля товарами для пикника. Заставка должна нести смысл тепла семейного уикенда и встречи друзей.(если это можно совместить).Желательно яркие краски природы и можно загородного дома. Пример-сайт www.grillkoff.ru. Система управления должна быть наподобее как на сайте http://drev-ugol.ru/Также нравится сайт ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужен полностью рабочий, приятный, креативный, заманчивый сайт знакомств. Работа разбивается поэтапно: 1) Дизайн 2) Весртка 3) Интеграция и настройка cms Сроки не жмут, но и не резиновые. В личку не писать, буду сразу удалять тех кто в личку пишит. Кто мне ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1200
Все описание, а точнее, ТЗ, в прикреплённом файле. Ждём актуальных предложений.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $2500
Требуется разработка стильного, современного, выделяющегося сайта под перспективный и интересный проект. Базовый бюджет 60000 руб., но может быть увеличен при появлении дополнительных идей и активной креативной работе. Работаем с предоплатой. Требовательны по срокам. Завершение тендера: ...Сайты «под ключ»57 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Сайт-визитка для строительной компанииСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
Господа добрых суток. Нужен сайт функционирующий на CMS Bitrix. По функционалу схожий с выборами. Есть группа пользователей - условно депутаты(фото, биография, блог) и просто зарегистрированные пользователи(форум, задать вопрос депутату(вопрос -ответ доступны для просмотра всем посетителям). ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5000
Необходимо Создание 2-го ПОРТАЛА для сервисного центра по ремонту Аудио-Видео техники. Для более конкретного представления о задаче привожу два адреса сайтов с подобной тематикой. http://www.iceberg.ru/ , http://www.777-0-777.ru/, Необходимо создать: конкурентно способный дизайн и привлекательность портала, Форум, Интернет ...Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт16 лет назад