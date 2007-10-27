Нужен полностью рабочий, приятный, креативный, заманчивый сайт знакомств.

Работа разбивается поэтапно:

1) Дизайн

2) Весртка

3) Интеграция и настройка cms

Сроки не жмут, но и не резиновые.

В личку не писать, буду сразу удалять тех кто в личку пишит. Кто мне понравиться, тому напишу ).

Всё конкретнее скажу при переписки.

Бюджет примерный (потолок) = 500$ на всё

Сроки не больше 15 дней.