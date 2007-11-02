Разработка стильного современного сайта

Требуется создание сайта, накапливающего определенные виды статистических данных с последующей обработкой и выдачей отчетов (графических и цифровых). Работа и сбор данных - в он-лайн и оффлайн режимах, т.е. потребуется написание некоего клиента для PC/Pocket ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка стильного, современного, выделяющегося сайта под перспективный и интересный проект.
Базовый бюджет 60000 руб., но может быть увеличен при появлении дополнительных идей и активной креативной работе.
Работаем с предоплатой. Требовательны по срокам.
Завершение тендера: 02.11.07
Объявление итогов: 06.11.07
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