Персональный сайт фотографа

Нужен полность готовый сайт, выложенный на хостинге. Нужно сделать всё, начиная с дизайна. Хостинг пока еще не выбрал, также не определился с cms, здесь я надеюсь на совет того, кого выберу исполнителем. Сайт будет про спрот (фубол, хоккей, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт визитка
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Сайт локоничный, строгий, но не банальный. Возможность самому управлять контентом.
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