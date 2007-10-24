Сайт - новостной блок

Нужен полность готовый сайт, выложенный на хостинге.

Нужно сделать всё, начиная с дизайна.

Хостинг пока еще не выбрал, также не определился с cms, здесь я надеюсь на совет того, кого выберу исполнителем.

Сайт будет про спрот (фубол, хоккей, баскетбол, теннис).

Оставляйте свои комментарии тут, личку не читаю.

Бюджет не определен, жду ваших предложений.