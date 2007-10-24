Сайт - новостной блок

Сайты «под ключ»Завершен4 заявки92 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен полность готовый сайт, выложенный на хостинге.

Нужно сделать всё, начиная с дизайна.

Хостинг пока еще не выбрал, также не определился с cms, здесь я надеюсь на совет того, кого выберу исполнителем.

Сайт будет про спрот (фубол, хоккей, баскетбол, теннис).

Оставляйте свои комментарии тут, личку не читаю.

Бюджет не определен, жду ваших предложений.

16 лет назад
nik-sor
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
igor-vlasov
Игорь 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
Просто супер. Настоящий профессионал в своем деле.
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