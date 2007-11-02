Создание сайта на Оскомерце

Задача может и для двух человек - дизайнер и программист, но все предложения сюда пишите. Есть темплэйт с templatemonsters.com нужно его поменять (переставить некоторые блоки, что-то убрать, лого поменять (просто написать красивым шрифтом пару слов) и т.п. по-мелочи) затем к нему прикрутить оскомерц последний. +дописать при необходимости пару модулей простых, скорее всего это будут редактируемые страницы в которые чтобы можно было вставлять тексты, таблицы(прайсы), фотки. Сейчас четкого задания еще нет, но оно будет очень скоро. Пишите плз цены и сроки на работы. Бюджет не большой. Портфолио на похожие темы очень желательно.