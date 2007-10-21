Автоматизированный ххх - портал, продажа видео

Требуется, используя материалы, предоставляемые нами, создать до 8 сайтов на CMS Joomla или Drupal. Мы предоставляем: - Элементы дизайна и фирстиля, логотип и т.п. - Описание приблизительной структуры. Вы: - делаете из этого готовый сайт с контентом, который мы ...