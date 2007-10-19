Интернет-магазин портал

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок169 просмотров
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Требуется PHP – программист. Предпочтение - имеющим опыт работы с Интернет-магазином,движок Shop-script,график работы удаленно.

По адресу www.avoirdesign.ru создается торгово-информационный портал. Объединяет в себе несколько направлений:

1. Интернет-магазин по мебели, аксессуарам, посуды и так далее

2. Ландшафтный дизай и зимнии сады

3. Строительство и ремонт

Портал поддерживает общую базу данных клиентов, общий форум, общую систему скидок при покупках.

2. Запуск проекта.

Запуск происходит поэтапно:

Первая очередь – запуск минимального функционала (верстка дизайна (дизайн разработан, надо сверстать и добавить flash анимацию, наполнение товарных групп, работа с корзиной покупателя, заказы, форум, прием платежей).

Вторая очередь – общепортальная система скидок, многоязычность, расширенное описание товара.

Пользователям портала должна поддерживается сквозная авторизация – т.е. логин пользователя действует во всех разделах портала и на всем форуме, независимо от того, где он регистрировался или авторизировался.

Оплата любым удобным для вас способом.

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!

пишите как с вами связаться сразу отвечу. проект срочный.

Категория работы:

PHP

Flash

Веб дизайн (HTML-CSS)

Графические работы

ОДПС

Продвижение сайта/SEO

16 лет назад
nadine_f
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
yupopov
34 годаРоссия
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