Интернет-магазин портал

Требуется PHP – программист. Предпочтение - имеющим опыт работы с Интернет-магазином,движок Shop-script,график работы удаленно.

По адресу www.avoirdesign.ru создается торгово-информационный портал. Объединяет в себе несколько направлений:

1. Интернет-магазин по мебели, аксессуарам, посуды и так далее

2. Ландшафтный дизай и зимнии сады

3. Строительство и ремонт

Портал поддерживает общую базу данных клиентов, общий форум, общую систему скидок при покупках.

2. Запуск проекта.

Запуск происходит поэтапно:

Первая очередь – запуск минимального функционала (верстка дизайна (дизайн разработан, надо сверстать и добавить flash анимацию, наполнение товарных групп, работа с корзиной покупателя, заказы, форум, прием платежей).

Вторая очередь – общепортальная система скидок, многоязычность, расширенное описание товара.

Пользователям портала должна поддерживается сквозная авторизация – т.е. логин пользователя действует во всех разделах портала и на всем форуме, независимо от того, где он регистрировался или авторизировался.

Оплата любым удобным для вас способом.

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!

пишите как с вами связаться сразу отвечу. проект срочный.

Категория работы:

PHP

Flash

Веб дизайн (HTML-CSS)

Графические работы

ОДПС

Продвижение сайта/SEO