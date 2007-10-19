Интернет-магазин портал

Необходима разработка портала на тему ремонта кварир, офисов, домов. С применением технологий web 2.0 Просьба обращаться людей с опытом. Высылаю Тз на e-mail по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется PHP – программист. Предпочтение - имеющим опыт работы с Интернет-магазином,движок Shop-script,график работы удаленно.
По адресу www.avoirdesign.ru создается торгово-информационный портал. Объединяет в себе несколько направлений:
1. Интернет-магазин по мебели, аксессуарам, посуды и так далее
2. Ландшафтный дизай и зимнии сады
3. Строительство и ремонт
Портал поддерживает общую базу данных клиентов, общий форум, общую систему скидок при покупках.
2. Запуск проекта.
Запуск происходит поэтапно:
Первая очередь – запуск минимального функционала (верстка дизайна (дизайн разработан, надо сверстать и добавить flash анимацию, наполнение товарных групп, работа с корзиной покупателя, заказы, форум, прием платежей).
Вторая очередь – общепортальная система скидок, многоязычность, расширенное описание товара.
Пользователям портала должна поддерживается сквозная авторизация – т.е. логин пользователя действует во всех разделах портала и на всем форуме, независимо от того, где он регистрировался или авторизировался.
Оплата любым удобным для вас способом.
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!
пишите как с вами связаться сразу отвечу. проект срочный.
Категория работы:
PHP
Flash
Веб дизайн (HTML-CSS)
Графические работы
ОДПС
Продвижение сайта/SEO
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