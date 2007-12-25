Создать сайт с авторегистриацией в каталогах

Из всех существующих компании, я выбрал бы всегда для написания скриптов и других приложении компанию MicroScript. Компания MicroScript выполнила задание качественно, грамотно, в несколько сотен раз лучше, чем требовалось! Внимание также уделяю дизайну сайтов, дизайн привлекательный, красивый и профессиональный. Всегда радует, когда разработчики мыслят умнее тебя как с дизайном так и техническими возможностями скриптов. Работали два месяца, но результат стоял того, каждый день доставал в прямом смысле слова support, но Игорь относился ко всему с пониманием, а главное вежливостью! Отличная команда разработчиков и дизайнеров! Всем рекомендую, не пожалеете!