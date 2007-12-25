Создать сайт с авторегистриацией в каталогах

$300
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка336 просмотров
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Нужен сайт под ключ. Аналог сайта http://www.autoreg.ru/

Должен быть красивый и привлекательный дизайн.

Т.е. сайт в точности как на autoreg, но с другим дизайном и + оплата с помощью roboxchange.com и webmoney!

Цена не выше 300 $, оплата сразу после проверки работоспособности!

16 лет назад
erasimov2006
Денис 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
88 отзывов
Выбранный исполнитель
microscript
Игорь 
36 летГермания
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
16 лет назад
$300
30 дней
Из всех существующих компании, я выбрал бы всегда для написания скриптов и других приложении компанию MicroScript. Компания MicroScript выполнила задание качественно, грамотно, в несколько сотен раз лучше, чем требовалось! Внимание также уделяю дизайну сайтов, дизайн привлекательный, красивый и профессиональный. Всегда радует, когда разработчики мыслят умнее тебя как с дизайном так и техническими возможностями скриптов. Работали два месяца, но результат стоял того, каждый день доставал в прямом смысле слова support, но Игорь относился ко всему с пониманием, а главное вежливостью! Отличная команда разработчиков и дизайнеров! Всем рекомендую, не пожалеете!
Отличный заказчик! Задачу ставил четко и ясно! Претензий нет! Всем рекомендую к сотрудничеству!
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