Нужен форум phpBB 2.0.22

Куплен флэш шаблон. Надо написать к нему админку по ТЗ заказчика и внести кое-какие изменения в шаблоне, в частности, в одном из разделов организовать гостевую. В процессе разработки возможны не большие дополнения (повторяю -не значительные). Оставляйте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы установочные файлы форума phpBB 2.0.22.
Под словом установочные имеется в виду не просто дистрибудив, который можно бесплатно скачать с оф. сайта, а именно установочные с уже локализованными файлами таких модов, как:
- Recent Topics
- Custom mass PM
- Extended Private Message Notification
- Flashing GIF for new PM
- Advanced Posts Merging
- Moderator Tags
- Post Is Sending
- IP in topic
- Online/Offline/Hidden
- Split posts and merge in one step
- Simply Merge Threads
- Yellow card
- File Attachment Mod.
Подробное описание модов в вложении.
Дистрибутив как форума, так и установленных модов необходим ОБЯЗАТЕЛЬНО на русском.
Работа несложная, многие моды ставятся в автоматическом режиме. Просто времени совсем в обрез, а форум нужен. Тем более, может у кого уже есть готовый. Если будут и другие моды - ничего, главное, чтобы были вышеуказанные.
За данные файлы плачу 300 р.
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