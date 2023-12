Нужен форум phpBB 2.0.22

Необходимы установочные файлы форума phpBB 2.0.22.

Под словом установочные имеется в виду не просто дистрибудив, который можно бесплатно скачать с оф. сайта, а именно установочные с уже локализованными файлами таких модов, как:

- Recent Topics

- Custom mass PM

- Extended Private Message Notification

- Flashing GIF for new PM

- Advanced Posts Merging

- Moderator Tags

- Post Is Sending

- IP in topic

- Online/Offline/Hidden

- Split posts and merge in one step

- Simply Merge Threads

- Yellow card

- File Attachment Mod.

Подробное описание модов в вложении.

Дистрибутив как форума, так и установленных модов необходим ОБЯЗАТЕЛЬНО на русском.

Работа несложная, многие моды ставятся в автоматическом режиме. Просто времени совсем в обрез, а форум нужен. Тем более, может у кого уже есть готовый. Если будут и другие моды - ничего, главное, чтобы были вышеуказанные.

За данные файлы плачу 300 р.