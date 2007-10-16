Есть .pdf файл (небольшая презентация), из этого необходимо сделать сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Куплю готовый сайт по созданию сайтов, веб-дизайну, хостингу.
Предложения в формате: ссылка, цена.
Спасибо.
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