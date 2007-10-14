Создать сайт на основе других готовых + дополнения

Задача: создать готовый сайт из других движков сайтов - совместить функционал - и добавить новый нужный для реализации поставленных задач.

А именно, сайт сообщества сетевых профессий.

Есть ТЗ.

оплата по вэбмани

моя аська 429923252

есть другие проекты - но сначала, хочу реализовать этот

готов платить премиальные - за СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО

а также за хорошее отношение к работе

С уважением

Александр Алексеев.