Создать сайт на основе других готовых + дополнения

Требуется программист или команда программистов для поддержки уже созданных проектов и изготовления новых. Создание скриптов,доработка,оптимизация,исправление возникших проблем,постоянная поддержка своих и наших разработок. Первые задания,которые уже стоят в очереди: - Оптимизация движка Joomlia и созданных на ее основе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: создать готовый сайт из других движков сайтов - совместить функционал - и добавить новый нужный для реализации поставленных задач.
А именно, сайт сообщества сетевых профессий.
Есть ТЗ.
оплата по вэбмани
моя аська 429923252
есть другие проекты - но сначала, хочу реализовать этот
готов платить премиальные - за СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО
а также за хорошее отношение к работе
С уважением
Александр Алексеев.
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