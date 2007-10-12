3 портала под брэнд

Требуется программист или команда программистов для поддержки уже созданных проектов и изготовления новых. Создание скриптов,доработка,оптимизация,исправление возникших проблем,постоянная поддержка своих и наших разработок. Первые задания,которые уже стоят в очереди: - Оптимизация движка Joomlia и созданных на ее основе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Под зарегистрированный товарный знак ищутся исполнители проектов www.znakomie.ru www.blizkie.ru www.rodnie.ru
Требования:
– серьезная фирма, имеющая опыт и портфолио не слабее www.vesus.ru www.5shagov.ru
– имеющая возможность подключить вэб-технолога
– гарантирующая дальнейшую поддержку
– оплата поэтапная, по договору
Сообщения «мы сделаем» – не помогут мне сделать выбор.
Присылайте на [email protected] инфу:
– сколько программистов в штате
– за какой срок планируется все сделать
чтобы определить уровень Вашей заинтересованности и компетенности:
– какие вопросы (неточности) Вы заметили в ТЗ
– какие предложения, идеи (замечания) вы сразу можете внести в проект в целом и в техническую часть
Почему именно с Вами следует иметь дело?
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