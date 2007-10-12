3 портала под брэнд

$3000
Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок318 просмотров
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Под зарегистрированный товарный знак ищутся исполнители проектов www.znakomie.ru www.blizkie.ru www.rodnie.ru

Требования:

– серьезная фирма, имеющая опыт и портфолио не слабее www.vesus.ru www.5shagov.ru

– имеющая возможность подключить вэб-технолога

– гарантирующая дальнейшую поддержку

– оплата поэтапная, по договору

Сообщения «мы сделаем» – не помогут мне сделать выбор.

Присылайте на [email protected] инфу:

– сколько программистов в штате

– за какой срок планируется все сделать

чтобы определить уровень Вашей заинтересованности и компетенности:

– какие вопросы (неточности) Вы заметили в ТЗ

– какие предложения, идеи (замечания) вы сразу можете внести в проект в целом и в техническую часть

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16 лет назад
velodimir
Владимир 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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