Нужно создать Казино как money-give.com

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок210 просмотров
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Здравствуйте уважаемые Фрилансеры, мечтаю о казино как money-give.com если есть возможность сделать такое же, то с радостью просмотрю ваши предложения, вообщем нужна копия этого флеш казино!!!

16 лет назад
sidorivan
Иван 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
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