Создание покер сайта на основе имеющегося дизайна

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки85 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать покер сайт, дизайн уже имеется.

16 лет назад
fxtp
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
ineweb
Иван 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка движка + дизайн шаблонов

    $1000

    Сайт стоит на движке http://www.pligg.com (подобный digg.com) Необходимо дописать доп модули, которые позволят 1) делать галереи из картинок заливаемых на ftp или через web. Например залить несколько (5-20) картинок и получить из них галерею, то есть тумбы с ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Аналитический сайт о деятелях культуры

    Для реализации нового проекта требуется творчески ориентированный специалист - универсал в области дизайна, программирования и продвижения сайта. Идея разработана, срочно нужна смета. Дизайн - простой Основные функции: возможность быстрого пополнения текстовой и фотографической информацией, универсальный форум с ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать сайт

    $500

    Сайт gps.krit.ru. Предпочтение к php + mysql. Контент весь в бд есть. Наброски дизайна есть. Около 8-10 простых страничек (в основном с текстом). Должен быть каталог товара с подробным описанием модели, ее картинкой, возможностью сравнения (цена устанавливается администратором ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта (дизайн + программинг)

    $600

    Нужно сделать сайт по современному исскуству а-ля artnow.ru функционал точно такойже , дизайн есстевственно уникальный, работать все должно на php5 mysql5, от разработчика хотелосьбы увидеть ссылки его работ с высокой нагрузкой (от 3000 посетителей в ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт "Работа в Европе для программистов IT"

    $2000

    Необходимо сделать сайт по трудоустройству специалистов в сфере It. Основа сайта - это: Для соискателей: - регистрация (логи-пароль); - резюме (добавление/редактирование); - поиск проектов у заказчика; Для организация: - регистрация; - добавление проектов. и т.д. Разработка на ASP.Net. Готова структура BD

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • "Старым идеям - новая жизнь"

    Всем известно, что в русском интернете придумать что-то новое очень сложно. Однако существуют маленькие страны, где очень многие отличные идеи уже работающие в интернет.ру, еще не реализованы и данные ниши пустуют. Одной из таких стран является ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка веб-сайта Юридического Института

    $1000

    Техническое задание: разработка веб-сайта Самарского филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 1. НАИМЕНОВАНИЕ Доменное имя: www.samjurin.ru. Название веб-сайта: Самарский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский юридический институт Министерства внутренних ...

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходим веб-сайт/портал телекоммуникационной нап

    Необходим веб-сайт/портал телекоммуникационной направленности. GSM,VoIP Главное простота сайта,simplicity, без лишних цветов,оттенков и прочего. Необходим качественный и информативный сайт,пока что без Java и Flash Простой,приятный интерфэйс с возможностью навигации. Многоязычность. На сайте должны присутствовать стандартные разделы типа: О компании,Вход в ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Развлекательный сайт

    $250

    Создание развлекательного сайта по образу и подобию avaload.ru и fishki.net. Предполагается использование DataLifeEnginge, но рассмотрю и ваши варианты.Так же необходимо создать админку для него с возможностью одновременного постинга новостей на нескольких сайтах. Основные функции: -просмотр определенного количества ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад