"Старым идеям - новая жизнь"

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок263 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем известно, что в русском интернете придумать что-то новое очень сложно. Однако существуют маленькие страны, где очень многие отличные идеи уже работающие в интернет.ру, еще не реализованы и данные ниши пустуют.

Одной из таких стран является Эстония. Идей под проекты у меня просто море! Нет знаний web-программинга и средств чтобы эти идеи воплатить в реальность. Предлагаю Вам партнерство - с Вашей стороны програная часть - с моей - переводы и локализации на эстонский, раскрутка.

Я очень часто делаю нахожу исполнителей для своих веб-заказчиков и опыт работы в этой сфере у меня есть. Грамотно сформулировать ТЗ и продумать структуру проекта умею и занимаюсь этим постоянно, поэтому с этим проблем не будет.

Ваши предложения по партнерству прошу как в личку так и сюда.

В предложении указать, какую долю от доходов хотите и как вы видите наше партнерство + портфолио и примеры своих работ. Поймите, для того, чтобы зарабатывать на хороших проектах, нужен очень качественный и грамотно написанный код!

С уважением Катрин

16 лет назад
koopakaru
40 летЭстония
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
alexmedv
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов(-4)
16 лет назад
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