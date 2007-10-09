"Старым идеям - новая жизнь"

Требуется сделать ХТМЛ сайт РАБОТА ТОЛЬКО С ХТМЛ КОДОМ Надо прописать тайтл – дескрипшен – Н1 – альт для картинки если она есть или для логотипа - на каждой странице Сделать правильную навигацию (есть инструкция) – ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем известно, что в русском интернете придумать что-то новое очень сложно. Однако существуют маленькие страны, где очень многие отличные идеи уже работающие в интернет.ру, еще не реализованы и данные ниши пустуют.
Одной из таких стран является Эстония. Идей под проекты у меня просто море! Нет знаний web-программинга и средств чтобы эти идеи воплатить в реальность. Предлагаю Вам партнерство - с Вашей стороны програная часть - с моей - переводы и локализации на эстонский, раскрутка.
Я очень часто делаю нахожу исполнителей для своих веб-заказчиков и опыт работы в этой сфере у меня есть. Грамотно сформулировать ТЗ и продумать структуру проекта умею и занимаюсь этим постоянно, поэтому с этим проблем не будет.
Ваши предложения по партнерству прошу как в личку так и сюда.
В предложении указать, какую долю от доходов хотите и как вы видите наше партнерство + портфолио и примеры своих работ. Поймите, для того, чтобы зарабатывать на хороших проектах, нужен очень качественный и грамотно написанный код!
С уважением Катрин
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