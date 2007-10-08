Граббер статей.

Сайт под ключ. Импорт новостей с других сайтов.

Необходимо создать проект, практически полностью аналогичный toget.ru (сбор и постинг статей и ссылок на вновь появляющиеся файлы на rapidshare.com и подобных системах). Аскетичный и удобный интерфейс как сайта так и админки. + первичное наполнение архива статей.

Подробности по тз, ваши сроки и вопросы-в личку.

Проект бюджетный, т.к. работы для профессионала на неделю максимум => предложения типа 15000 и 3 недели работы отвергаются сразу. Наоборот - готовые решения всячески приветсвуются.