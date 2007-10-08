Граббер статей.

Требуется сделать ХТМЛ сайт РАБОТА ТОЛЬКО С ХТМЛ КОДОМ Надо прописать тайтл – дескрипшен – Н1 – альт для картинки если она есть или для логотипа - на каждой странице Сделать правильную навигацию (есть инструкция) – ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт под ключ. Импорт новостей с других сайтов.
Необходимо создать проект, практически полностью аналогичный toget.ru (сбор и постинг статей и ссылок на вновь появляющиеся файлы на rapidshare.com и подобных системах). Аскетичный и удобный интерфейс как сайта так и админки. + первичное наполнение архива статей.
Подробности по тз, ваши сроки и вопросы-в личку.
Проект бюджетный, т.к. работы для профессионала на неделю максимум => предложения типа 15000 и 3 недели работы отвергаются сразу. Наоборот - готовые решения всячески приветсвуются.
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