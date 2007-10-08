Граббер статей.

$250
Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки170 просмотров
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Сайт под ключ. Импорт новостей с других сайтов.

Необходимо создать проект, практически полностью аналогичный toget.ru (сбор и постинг статей и ссылок на вновь появляющиеся файлы на rapidshare.com и подобных системах). Аскетичный и удобный интерфейс как сайта так и админки. + первичное наполнение архива статей.

Подробности по тз, ваши сроки и вопросы-в личку.

Проект бюджетный, т.к. работы для профессионала на неделю максимум => предложения типа 15000 и 3 недели работы отвергаются сразу. Наоборот - готовые решения всячески приветсвуются.

16 лет назад
jstark
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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