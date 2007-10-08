Разработка и программирование сайта на cms joomla

Нужен клон сайта www.doulike.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание и дальнейшая поддержка интернет проекта на базе cms joomla.
Требуется создание и дальнейшая поддержка интернет проекта на базе cms joomla (или на UMI.CMS.Pro)
Дизайн сайта есть.
Проживание в Санкт-Петербурге - обязательно!
Просьба отвечать не на данном сайте, а писать по почте [email protected] либо в ICQ 246 557 264, Наталья.
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