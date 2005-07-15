Медкарьера (сайт без технических наворотов)

Добрый День!

Цель:

1 проект умер, второй еще не родился. Нужно в короткие сроки поставить на место мертвого проекта хорошую затычку.

Нужно сделать страничку на которой пользователь сможет зарегистрировать свою компанию и разместить вакансии + банер 468х60 и 100х100

Все вакансии будут располагаться на 1й странице + возможность сортировки по городам.

Каждая компания разместившая вакансию должна иметь небольшой банер-логотип на видном месте, и таких банеров логотипов должно быть много.

Пользователи регистрируются и размещают вакансию сами, вакансии публикуются на срок который указывает администратор сайта.

Приветствуются вопросы и креативные идеи.

Дмитрий.