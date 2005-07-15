Создание Flash+PHP сайта

Необходим сайт с регистраций/логином пользователей.

Функционал что-то среднее между http://cards.yandex.ru/kraski.xml и http://flashcards.territory.ru/vec/new.phtml, но немного сложнее. (ТЗ прилагается, так что не пугайтесь размытости фраз).

Полностью изобретать велосипед не требуется. Использование сторонних модулей (пример: http://www.polymercode.com/2005/07/15/extending-the-actionscript-20-drawing-api/) нас вполне устраивает.

Необходим человек с отличным знанием Flash Macromedia.

Предполагаемая среда реализации AS2 (если убедите, что на AS3 можно сделать быстрее и дешевле, будем только рады, так как сами в этом ничего не понимаем).

PHP часть может быть реализована с помощью CakePHP или других фреймоворков (опять же - скорость и простота разработки являются определяющими требованиями)

Предпочтения по оплате - наличный и безналичный.

Что касается остальных форм оплаты - различные коммисии и т.п. за ваш счёт (так что не забудьте включить в цену предложений :) )

Выбранным участникам будет выслано детальное ТЗ.

Максимальный исполнения заказ - 2 месяца.