Здравствуйте Необходим сайт-визитка, тематика-мода& фэшн, - на 3-5 страниц с минимальным количеством наворотов, - на двух языках. - Дизайн примеру одного из рабочих сайтов либо свой, - минимальная CMS. - возможность редактировать контент - добавление/удаление/изменение новых страниц, разделов, ...
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Куплю готовый сайт:кадровая тематика
стандартный набор поиск резюме добавление вакансий итд итп без билинга предоплату не требовать ...
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