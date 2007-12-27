Нужен небольшой сайт

Нужен доска объявлений со свежими технологиями и идеями Возможности доски 1. Добавления фото к объявлениям 2. Подписка на рассылку 3. sms-сервис для оплаты Премиум-объявлений 4. Управления баннерами 5. Личный кабинет 6. Защита от спама и флуда Если у Вас есть идеи что ещё ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт (стандартные странички о фирме+каталог товаров).
Нужно еще будет сделать одну примочку (знание php-обязательно).
Рассматриваются только фрилансеры с Украины.
Все детали через icq.
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