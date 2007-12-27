Нужен небольшой сайт

Нужен доска объявлений со свежими технологиями и идеями Возможности доски 1. Добавления фото к объявлениям 2. Подписка на рассылку 3. sms-сервис для оплаты Премиум-объявлений 4. Управления баннерами 5. Личный кабинет 6. Защита от спама и флуда Если у Вас есть идеи что ещё ...