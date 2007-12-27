Нужен небольшой сайт

Сайты «под ключ»Завершен20 заявок335 просмотров
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Нужен сайт (стандартные странички о фирме+каталог товаров).

Нужно еще будет сделать одну примочку (знание php-обязательно).

Рассматриваются только фрилансеры с Украины.

Все детали через icq.

16 лет назад
TuZ
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
kurilov
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
Работа сделана на отлично и согласно технического задания. Среди качеств исполнителя хочу отметить: отличное понимание поставленных задач, скорость и качество выполнения. Валидная верстка на xhtml1.0 Strict, блочная админка - все было сделано на высшем уровне. Рекомендую, не пожалеете.
Работой доволен. Оплату получил в сроки, без задержек.
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