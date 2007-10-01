Изготовление промо-сайта

Итак, вот такое креативное задание для всех желающих. Создайте классный, простой, интересный, неожиданный, привлекательный, в общем, любой 1-СТРАНИЧНЫЙ сайт с текстом, картинками, и чем угодно внутри, чтобы он производил впечатление на посетителя. Код должен быть ...