Автомобильный портал

Требуется разработка сайт автомобильной тематики. Основным контентом которого будут являться прайсы автосалонов + информация о банковских и кредитных организациях. Прайсы должны быть представленны в виде таблицы - заполняемой путем импорта из excel файлов, остальная информация забиваться вручную. Необходимо предусмотреть возможность работы из одной системы с несколькими регионами. Из основных сервисов должны быть представленны - система управления баннерами, поиск по сайту, рассылка.

Требуются сроки и цена