Создание сайта выпускников вуза

Нужен сайт выпускников вуза с форумом. Например, на Joomla+PhpBB (возможны варианты).

Двухуровневая система разделов (раздел – подраздел – страницы).

Разделы трех видов – обычные: просто набор текстовых страниц, новостные и фотоальбомы.

Создание новостного раздела. Разделение новостей по темам (подраздела), анонсы на главной и на страничке раздела.

Создание раздела фотоальбомы. Разделение фотоальбомов по темам (список тем – управляется из админки). Страничка каждой темы – список альбомов с кратким описанием каждого. Для каждого альбома должна быть страничка с большим текстовым описанием каждого альбома.

Интеграция новостных разделов и фотоальбомов с форумом. На страничке с новостью или альбомом форма для комментирования. При ее заполнении в соответствующем разделе форума создается тема, соответствующая новости или альбому. На страничке с новостью или альбомом нужно показывать последние посты соответствующей темы форума. Первое сообщение форума – краткое описание новости или альбома.

Подробное ТЗ приложено. В заявках указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость работы.