Создание сайтов-сателлитов

Производственная компания заинтересована в постоянном сотрудничестве с дизайнером или группой дизайнеров для создания и наполнения простых (5-8 страничек) веб-сайтов "под ключ".

Работы предстоит много, текстовое наполнение практически готово. Дизайн должен быть простым, не обязательно уникальным, но симпатичным. Язык верстки - html.

Вы рисуете дизайн, утверждаете у нас, затем верстаете тексты, сдаете готовый сайт - без установки на хостинг.

Указывайте цену, сроки, ссылки на подобные сайты, контакты.

Спасибо за внимание!