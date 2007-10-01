Создание сайтов-сателлитов

Требуется разработка сайт автомобильной тематики. Основным контентом которого будут являться прайсы автосалонов + информация о банковских и кредитных организациях. Прайсы должны быть представленны в виде таблицы - заполняемой путем импорта из excel файлов, остальная информация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Производственная компания заинтересована в постоянном сотрудничестве с дизайнером или группой дизайнеров для создания и наполнения простых (5-8 страничек) веб-сайтов "под ключ".
Работы предстоит много, текстовое наполнение практически готово. Дизайн должен быть простым, не обязательно уникальным, но симпатичным. Язык верстки - html.
Вы рисуете дизайн, утверждаете у нас, затем верстаете тексты, сдаете готовый сайт - без установки на хостинг.
Указывайте цену, сроки, ссылки на подобные сайты, контакты.
Спасибо за внимание!
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