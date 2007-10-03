Сайт на основе CMS

Куплю готовый сайт по тематике «Отдых на зарубежных курортах». Движок – какая-нибудь хорошо-известная CMS (Обязательно!!!) Это не должен быть сайт турагенства: такие примочки, как форма «Выбор тура» и т.п. НЕ НУЖНЫ! Сайт должен быть обзорный. Желательны следующие компоненты: Галерея, Каталог ссылок, Публикация статей, новостей, Форум.

ПРОЕКТ ЗАКРЫТ, потому что не было предложений готового сайта с необходимой мне функциональностью! Буду предлагать поэтапную разработку того, что мне требуется.