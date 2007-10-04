Нужен доска объявлений со свежими технологиями и идеями

Возможности доски

1. Добавления фото к объявлениям

2. Подписка на рассылку

3. sms-сервис для оплаты Премиум-объявлений

4. Управления баннерами

5. Личный кабинет

6. Защита от спама и флуда

Если у Вас есть идеи что ещё можно реализовать в данном проекте можите предлогать. Инциатива приветствуется.

Хотелось бы применить технологию AJAX Для всякого рода визуальных оповещений и т.д.

Оцените реально свои возможности

Проект реален и нужен в скором времени