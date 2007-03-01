Скрипт интернет магазина по продаже софта

Требуеться создать скрипт интернет магазина софта, а так же прикрутить к нему уже существующий дизайн (скрин в аттаче). Пишите реальные сроки и цены.

ТЗ:

Вообщем вот что бы хотелось видеть в скрипте.

1. В админке надо чтобы был каталог, можно было создавать неограниченное количество категорий с неограниченным количеством подкатегорий. Каждый продукт может участвовать в нескольких категориях сразу. Например, имеем категории: Brand(подкатегории: Microsoft, Adobe, Corel итп.), Platform(PC, Mac), Category(Audio&Video, System, Utilities итп.). Продукт Microsoft Windows XP должен участвовать в подкатегориях: Microsoft, PC, System. Т.е. при создании нового продукта можно задавать в каких категориях ему участвовать. Приоритет продукта: если задано 0 - сортировать по алфавиту, чем больше цифра - тем больше приоритет и тем выше находится продукт в списке при листинге. При создавании нового продукта должны быть пункты: Главная категория, побочные категории(список), имя продукта, приоритет, цена у нас, цена retail, размер архива, доступные языки (список с галочками), путь к файлам на фтп для данного продукта, тумба продукта в листинге, большая картинка для подробного описания, описание продукта(в HTML формате), related продукты(список, будет выдаваться в подробном описании к продукту), инструкция по установке(в HTML формате для мемберки). Еще нужна возможность бекапа каталога, и ручная и автоматическая. Возможность создавать топы продуктов: по продажам, по дате добавления (типа Recently added), тоже и автоматический и ручной, чтобы можно было самому расставить продукты в нужном порядке. Все топы отдельными массивами должны идти, чтобы можно было в нужном месте на сайте - нужный топ вставить.

2. Customers and Orders.

Заказы сразу выводить при входе во вкладку, с возможностью сортировки по дате, по номеру заказа, по статусам. Должен быть поиск по номеру заказа, по логину/имени клиента. Группировка по периодам типа с 01/03/2007 по 14/03/2007 с учетом статусов - должен выводиться список заказов в этом периоде с общим количеством денег в конце типа Total orders amount. Это чтобы удобней было подсчитывать сумму за определенный период. В списке заказов должны быть столбцы: номер, дата заказа, логин клиента, сумма заказа, статус заказа. Должна быть возможность детального просмотра заказа. Статусы примерно: new(статус нового заказа, при автоматической обработке пропускается, при ручной - для оператора), billed(статус, от биллинга, что платеж проведен, при автоматической обработке пропускается, при ручной - выставляется оператором для последующего создания аккаунта), declined(от биллинга, платеж отклонен, с объяснением причины, при автоматической обработке - ответ биллинга, при ручной - выставляется оператором), pending(по какой либо причине ожидание - типа недостаточно информации о клиенте итп., нет доступа к серверу мемберки итп., короче если не получилось что-то при платеже), sended(платеж проведен, аккаунт создан, инфа клиенту отправлена), returned(выставляется если деньги возвращены клиенту по каким либо причинам и аккаунт удаляется). Нужно еще чтобы после заказа на мыло указанное в админке отправлялась нотификация о заказе, с краткой информацией и статусом.

3. Статистика - статистика по продажам, по клиентам.

4. Ход обработки продаж, должен выглядеть примерно так: клиент зашел на сайт, выбрал нужный продукт(ы), добавил в корзину, прошел на страницу оплаты(страница с SSL на отдельном домене, типа портала оплаты), ввел необходимые данные, при автоматической обработке - данные записываются в нашу базу и отправляются на шлюз биллинга, после ответа биллинга, что все ОК: автоматическое создание аккаунта в мемберке(на удаленном сервере) и отправка данных клиенту на указанное мыло, статус sended. Если ответ не OK - статус declined с указанием причины от биллинга, отправка клиенту письма, что платеж не прошел. При ручной обработке - запись данных в базу, выставление статуса new для оператора. После того как оператор поставит статус billed - автоматически создавать аккаунт в мемберке и отсылать клиенту письмо с инфой, окончательные статус - sended. (автоматическая проводка продаж будет проходить через биллинг chronopay.com - так что АПИ ихнее надо юзать).

5. Дизайн сайта должен вставляться шаблонами, чтобы можно было каждый блок типа поиска, списка категорий, топов итп. вставлять куда угодно в зависимости от дизайна. Также чтобы можно было создавать шаблоны писем отылающихся клиентам при тех или иных ситуациях.

6. Мемберка: должна находиться на отдельном сервере, но взаимодействовать с основным сайтом, т.е. наверное использовать одну базу mysql. Но как-то еще надо чтобы скрипт отдавал команды на создание акка итп. на сервер мемберки, я не знаю как это делается, но это надо :). В мемберке тоже надо чтобы дизайн можно было вставлять шаблонно. Но какое нибудь простенькое оформление базовое сделай. Вообщем клиент заходит на сайт мемберки, вводит логин-пароль, внутри мемберки должен быть список купленных продуктов с датой покупки, ценами. При заходе в продукт - выдавать ссылку для скачивания продукта(ссылка не должны быть прямой, а как-то генериться, чтобы прямого доступа ко всем продуктам у клиента не было), описание по установке(серийник, инструкции, кейген, в зависимости от продукта). В мемберке должна быть система тикетов для общения с нами - самая простейшая. Выдаваться нам тикеты должны гдето в админке на основном сайте, типа раздел Tickets. Как-то надо сделать чтобы у клиента был доступ только к тому языку который он купил. В мемберке еще должны выводиться новости, которые мы могли бы вписывать гденибудь в админке.

7. Дополнительные страницы: страницы на сайте с доплнительной ифой типа FAQ, Terms и пр. Доставки никакой не будет - так что все опции по доставке не нужны. Язык интерфейса - только английский, валюта - только доллар(но если сможешь сделать чтобы она автоматом конвертилась в евро с учетом курса - то можно сделать такую переменную и при желании чтобы она во фронт вставлялась)