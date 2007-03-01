Для участия в "большом" проекте создания Новой Реальности (= объективная+виртуальная+расширенная+N) проводится отбор увлеченных, талантливых профессионалов. Технологическая стратегия, интеграция технологий, НИОКР, автоматизация 3D-моделирования, инф. физика, поисковые технологии, распознавание образов, социальные технологии и т.д. Инициатор - увлеченный, талантливый, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 2 сайта. За каждый плачу 1300 рублей. Задача: с сайта нужно взять информацию,
изменить контент, дизайн, вставить новые изображения и статьи. Изменить телефоны и е-майлы.
Вставить форум и форму заказа.
Сделать нужно быстро и качественно.
По всем вопросам пишите лучше в асю. В крайнем случае на мыло.
Жду предложений. Впоследствии понадобятся ещё.
- Похожие заказы
- $10000Сайты «под ключ»53 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен клон сайта top-models.com.ua указывайте обязательно : цену и срок интересует в основном функциональность PS.Если откликнется студия которая сделала этот сайт,отдам ей предпочтение.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создать сайт транспортной компании , необычный по содержанию, можно предложить какой-нибудь сервис на сайт Примеры сайтов конкурентов: http://uthold.kiev.ua/ http://www.usv.com.ua/ http://www.alit.spb.ru/ http://agron.com.ua/ Жду предложения, по структуре и дизайнуСайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт16 лет назад
Сайт www. primetimerealty.ru на Битриксе, необходимо подкорректировать стандартные модули под тз, плюс написать несколько новых, установить фильтры c возможностью поиска.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Куплю готовый сайт:кадровая тематика стандартный набор поиск резюме добавление вакансий итд итп без билинга предоплату не требовать ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Здравствуйте Необходим сайт-визитка, тематика-мода& фэшн, - на 3-5 страниц с минимальным количеством наворотов, - на двух языках. - Дизайн примеру одного из рабочих сайтов либо свой, - минимальная CMS. - возможность редактировать контент - добавление/удаление/изменение новых страниц, разделов, ...Сайты «под ключ»52 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуеться создать скрипт интернет магазина софта, а так же прикрутить к нему уже существующий дизайн (скрин в аттаче). Пишите реальные сроки и цены. ТЗ: Вообщем вот что бы хотелось видеть в скрипте. 1. В админке надо чтобы ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо создать сайт, тематика: инвестиции. Наподобии http://gtbank.ru или http://sfg-invest.ru или http://binor.ru Без размещения, раскрутки, сопровождения.Закрыт16 лет назад
Нужен сайт (стандартные странички о фирме+каталог товаров). Нужно еще будет сделать одну примочку (знание php-обязательно). Рассматриваются только фрилансеры с Украины. Все детали через icq.Завершен16 лет назад
Нужен доска объявлений со свежими технологиями и идеями Возможности доски 1. Добавления фото к объявлениям 2. Подписка на рассылку 3. sms-сервис для оплаты Премиум-объявлений 4. Управления баннерами 5. Личный кабинет 6. Защита от спама и флуда Если у Вас есть идеи что ещё ...Закрыт16 лет назад