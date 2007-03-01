Нужно сделать 2 сайта

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок339 просмотров
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Нужно сделать 2 сайта. За каждый плачу 1300 рублей. Задача: с сайта нужно взять информацию,

изменить контент, дизайн, вставить новые изображения и статьи. Изменить телефоны и е-майлы.

Вставить форум и форму заказа.

Сделать нужно быстро и качественно.

По всем вопросам пишите лучше в асю. В крайнем случае на мыло.

Жду предложений. Впоследствии понадобятся ещё.

16 лет назад
adresat777
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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