Клон сайта

Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок319 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен клон сайта top-models.com.ua

указывайте обязательно : цену и срок

интересует в основном функциональность

PS.Если откликнется студия которая сделала этот сайт,отдам ей предпочтение.

16 лет назад
mrTORN
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сотворение новаторского виртуального мира

    $10000

    Для участия в "большом" проекте создания Новой Реальности (= объективная+виртуальная+расширенная+N) проводится отбор увлеченных, талантливых профессионалов. Технологическая стратегия, интеграция технологий, НИОКР, автоматизация 3D-моделирования, инф. физика, поисковые технологии, распознавание образов, социальные технологии и т.д. Инициатор - увлеченный, талантливый, ...

    Сайты «под ключ»53 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Готовый сайт

    Куплю готовый сайт:кадровая тематика стандартный набор поиск резюме добавление вакансий итд итп без билинга предоплату не требовать ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт-визитка под ключ

    $150

    Здравствуйте Необходим сайт-визитка, тематика-мода&amp; фэшн, - на 3-5 страниц с минимальным количеством наворотов, - на двух языках. - Дизайн примеру одного из рабочих сайтов либо свой, - минимальная CMS. - возможность редактировать контент - добавление/удаление/изменение новых страниц, разделов, ...

    Сайты «под ключ»52 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт интернет магазина по продаже софта

    Требуеться создать скрипт интернет магазина софта, а так же прикрутить к нему уже существующий дизайн (скрин в аттаче). Пишите реальные сроки и цены. ТЗ: Вообщем вот что бы хотелось видеть в скрипте. 1. В админке надо чтобы ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен небольшой сайт

    Нужен сайт (стандартные странички о фирме+каталог товаров). Нужно еще будет сделать одну примочку (знание php-обязательно). Рассматриваются только фрилансеры с Украины. Все детали через icq.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доска объявлений

    Нужен доска объявлений со свежими технологиями и идеями Возможности доски 1. Добавления фото к объявлениям 2. Подписка на рассылку 3. sms-сервис для оплаты Премиум-объявлений 4. Управления баннерами 5. Личный кабинет 6. Защита от спама и флуда Если у Вас есть идеи что ещё ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт на основе CMS

    Куплю готовый сайт по тематике «Отдых на зарубежных курортах». Движок – какая-нибудь хорошо-известная CMS (Обязательно!!!) Это не должен быть сайт турагенства: такие примочки, как форма «Выбор тура» и т.п. НЕ НУЖНЫ! Сайт должен быть обзорный. ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт хостинг компании

    необходим сайт хостинг компании желательно что то подобное http://tarahost.net/ необходим срочно цены большие не пишите P.S дизайн компании тоже прошу не писать. цены у вас завышены.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад