Для участия в "большом" проекте создания Новой Реальности (= объективная+виртуальная+расширенная+N) проводится отбор увлеченных, талантливых профессионалов. Технологическая стратегия, интеграция технологий, НИОКР, автоматизация 3D-моделирования, инф. физика, поисковые технологии, распознавание образов, социальные технологии и т.д. Инициатор - увлеченный, талантливый, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт вакансий а-ля rabota.ua или ukrjob.net
тоесть - регистрация, добавление резюме/вакансий, поиск...
в аттаче - более подробное описание.
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