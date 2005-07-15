Покер портал - разработка. Тексас Холдем обязателен.

На подобии www.yellowpages.com.au - движок должен состалять список предприятий согласно введенных ключевых слов из внутренней базы данных. - сортировать список по релевантности, в алфавитном порядке или по буквам (на странице результатов поиска). - в английской версии сайта обязательно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что мне нужно:
- Сайт (портал игр) + дизайн
- Бэкэнд для управления сайтом и игроками
- Биллинг система (а точнее две. одна обычная для кредиток пейпела и так далее и вторая работающая через телефон (данное приложение у меня уже есть к нему надо только подключится)
- Игра покер Тексас Холдем - обязательна
- Возможность игры не только с компьютером но и между игроками - обязательно
- Другие игры в зависимости от цены
пример того что нужно можно посмотреть на: http://www.winamax.com/
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