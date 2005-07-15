Покер портал - разработка. Тексас Холдем обязателен.

Что мне нужно:

- Сайт (портал игр) + дизайн

- Бэкэнд для управления сайтом и игроками

- Биллинг система (а точнее две. одна обычная для кредиток пейпела и так далее и вторая работающая через телефон (данное приложение у меня уже есть к нему надо только подключится)

- Игра покер Тексас Холдем - обязательна

- Возможность игры не только с компьютером но и между игроками - обязательно

- Другие игры в зависимости от цены

пример того что нужно можно посмотреть на: http://www.winamax.com/