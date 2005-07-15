Покер портал - разработка. Тексас Холдем обязателен.

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок201 просмотр
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Что мне нужно:

- Сайт (портал игр) + дизайн

- Бэкэнд для управления сайтом и игроками

- Биллинг система (а точнее две. одна обычная для кредиток пейпела и так далее и вторая работающая через телефон (данное приложение у меня уже есть к нему надо только подключится)

- Игра покер Тексас Холдем - обязательна

- Возможность игры не только с компьютером но и между игроками - обязательно

- Другие игры в зависимости от цены

пример того что нужно можно посмотреть на: http://www.winamax.com/

16 лет назад
maxinterbrick
Interbrick Max 
49 летШвейцария
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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