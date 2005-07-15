Необходим сайт-каталог предприятий на 3-х языках.

Нужен клон сайта top-models.com.ua указывайте обязательно : цену и срок интересует в основном функциональность PS.Если откликнется студия которая сделала этот сайт,отдам ей предпочтение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На подобии www.yellowpages.com.au
- движок должен состалять список предприятий согласно введенных ключевых слов из внутренней базы данных.
- сортировать список по релевантности, в алфавитном порядке или по буквам (на странице результатов поиска).
- в английской версии сайта обязательно должны использоваться поисковые подсказки (Soundex или Metaphone) в русском и немецком - по возможности.
- 2 вида поиска:
1. по ключевому слову + стране
2. (продвинутый) по ключевому слову + стране + названию компании + городу...
- при подаче обьявления, оно должно добавляться в каталог толко модератором (после проверки).
- должна быть подключена платежная система
- пользователь должен иметь возможность подать обявления на 3-х языках (тексты всех страниц на всех языках есть).
- три интерфейса администратора (для 3-х языковых администраторов) можно на 1-м языке - английском.
- страницы отчетов по платежам, показам обьявлений, автоматическая блокировка обьявления за неуплату...
Имеются четкие инструкции по каждой странице сайта.
P.S. Проэкт был начат програмистом но до конца не доведен. Есть исходники, базы данных, основные страницы.
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