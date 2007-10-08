Очень простой скрипт

$5
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок251 просмотр
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Необходимо написать протеший скриптик который сможет так: http://bloknotik.ru/index.php?action=search&prefix=&search_query=планета т.е. подставляя слова вместо планета будем получать скраници в текстом подставленного слова. Слово должно подставляться в метатеги титл, кейворд, дискрипшен и текст на странице.

16 лет назад
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
16 лет назад
$5
С человеком работать одно удовольствие! Пишет очень быстро, сговорчив :) Буду работать еще и еще…
работой с заказчиком доволен все сделали быстро и без лишних хлопот буду рад дальнейшему сотрудничеству
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