Разработка интранет-портала

$2500
Сайты «под ключ»Завершен15 заявок332 просмотра
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Для нашей компании требуется разработать интранет-портал.

Основной причиной создания портала является потребность в мощном инструменте внутрикорпоративных коммуникаций.

Требования к команде разработчиков:

1. Очень желательно - юридическое лицо (любая форма собственности, кроме ИП);

2. Опыт разработки корпоративных веб-приложений;

3. Отличное знание английского языка (руководителем проекта и ведущим специалистом);

4. Обязательность и ответственность

Прошу принять во внимание, что за первые две недели разработок проекта должны быть успешно

реализованы хотя бы 50% базовых функций.

Таким образом, большим плюсом будет ваша возможность вести работу в очень ускоренном темпе.

Техническое задание полностью готово, оно будет предоставлено выбранному подрядчику (язык ТЗ - английский).

Жду предложения на crash.know[at]gmail.com.

Пожалуйста, приводите примеры аналогичных проектов.

16 лет назад
AidanLavin
Lavin Aidan 
50 летИрландия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
ZaiSL
Ирина 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 отзывов
16 лет назад
От имени всех сотрудников компании - огромное спасибо команде разработчиков ООО "РусГрафикс" за оперативность и качество реализации поставленных задач. Сроки были очень сжатыми, работы очень много - мы приятно удивлены результатами. Отдельная благодарность руководителю проекта - Черновой Ирине, которой удалось организовать эффективное взаимодействие своих специалистов с нашим IT-отделом, а также наладить производственный процесс самым оптимальным образом. Вцелом по результатам сотрудничества: профессионально, оперативно, высший класс. Программисты - волшебники. Ирина - просто супер. ) Искренне надеемя на укрепление партнерских отношений. Рекомендуем как высококвалифицированных специалистов и просто очень приятных людей.
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