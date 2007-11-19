Разработка интранет-портала

От имени всех сотрудников компании - огромное спасибо команде разработчиков ООО "РусГрафикс" за оперативность и качество реализации поставленных задач. Сроки были очень сжатыми, работы очень много - мы приятно удивлены результатами. Отдельная благодарность руководителю проекта - Черновой Ирине, которой удалось организовать эффективное взаимодействие своих специалистов с нашим IT-отделом, а также наладить производственный процесс самым оптимальным образом. Вцелом по результатам сотрудничества: профессионально, оперативно, высший класс. Программисты - волшебники. Ирина - просто супер. ) Искренне надеемя на укрепление партнерских отношений. Рекомендуем как высококвалифицированных специалистов и просто очень приятных людей.