Полная переделка сайта

Все сделал отлично, предлагал свои мысли идеи, которые мне очень понравились. По ходу работы претензий не возникало. Все сделал качественно, со сроком правда немножко запоздал, но в этом была и моя вина. Сайт полностью сделал сам от дизайна до автоматического выпуска новостей и т.д. Помогает и после окончания проекта. Получил от меня премию ))