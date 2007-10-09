Развлекательный сайт

Создание развлекательного сайта по образу и подобию avaload.ru и fishki.net. Предполагается использование DataLifeEnginge, но рассмотрю и ваши варианты.Так же необходимо создать админку для него с возможностью одновременного постинга новостей на нескольких сайтах.

Основные функции:

-просмотр определенного количества сайтов на предмет появления новых статей в различных разделах и категориях

-предоставление разбитых по категориям постов в удобном виде админу

-простое и удобное добавление/редактирование постов.

Основные категории:

-фильмы

-фильмы для кпк

-игры

-игры для кпк/мобил

-игры для приставок

-флеш

-музыка

-книги

-приколы

-видео

-картинки

-текст

-порно

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Необходимо создать скрипт или программу для облегчения сбора статей с других блого-подобных сайтов (типа fishki.net и avaload.ru) и перекачки этих данных на мой сайт. В идеале - скачать архивы сайтов, разбить их на категории и запостить в новом месте.